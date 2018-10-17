HABER

Bursa'da uyuşturucuya 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturcu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucuya 4 tutuklama

İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturcu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu, Kınık ve Kumluca Mahallelerinde uyuşturucu tacirlerine karşı operasyon yaptı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda B.B., R.D., A.K., U.K. ve F.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da uyuşturucuya 4 tutuklama

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Telefon dolandırıcıları, altın ve parayı almaya gelince yakalandıTelefon dolandırıcıları, altın ve parayı almaya gelince yakalandı
Görevde kalp krizi sonucu şehit olan özel harekat polisi memleketine uğurlandı (2)Görevde kalp krizi sonucu şehit olan özel harekat polisi memleketine uğurlandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.