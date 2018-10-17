Bursa'da uyuşturucuya 4 tutuklama

İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturcu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu, Kınık ve Kumluca Mahallelerinde uyuşturucu tacirlerine karşı operasyon yaptı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda B.B., R.D., A.K., U.K. ve F.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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