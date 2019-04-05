Bursa'da viyolonsel ve piyano resitali

Bursa Filarmoni Derneği tarafından, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'na (BBDSO) destek amacıyla, "Orkestramı Destekliyorum" sloganıyla 9 Nisan'da viyolonsel ve piyano resitali gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM), Türkiye'yi yurt dışında temsil eden besteci ve piyano virtüözlerinden Muhiddin Dürrüoğlu, Belçika Kraliyet Müzik Akademisi profesörlerinden olan eşi viyolonsel sanatçısı Marie Hallynck ile sahne alacak.

Dünyaca ünlü iki sanatçı, Brahms, Chopin, Debussy gibi bestecilerden klasik repertuarın viyolonsel ve piyano sonatları ile birbirinden ilginç eserlerle dinleyici karşısında olacak.

Biletler, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu BBDSO Müdürlüğü gişesinden ve konser akşamı Merinos AKKM gişeden alınabilecek.

