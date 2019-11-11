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Bursa'da yağış ve aşırı hız kazaya neden oldu: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 08:22 | Son Güncelleme

BURSA'da, gece saatlerinde başlayan yağış kazaya neden oldu.

İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA) - BURSA'da, gece saatlerinde başlayan yağış kazaya neden oldu. Aşırı hızın da etkisiyle kavşağa kontrolsüz giren iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar A. yönetimindeki 16 V 8521 plakalı araç, yağmurun ve aşırı hızın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen ve süratli olduğu belirtilen Alper U. yönetimindeki 34 GGY 39 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışarak refüje çıktı. Kazada 16 V 8521 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşım, yoldaki araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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