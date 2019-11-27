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Bursa’da yağmurla gelen kazada 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 10:56 | Son Güncelleme

Bursa’da sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen kazada, aniden yavaşlayan traktöre arkadan çarpan minibüs ve kazaya karışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Bursa’da sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen kazada, aniden yavaşlayan traktöre arkadan çarpan minibüs ve kazaya karışan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, sabaha karşı Bursa-İnegöl yolu Alanyurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanyurt mevkisinden İnegöl’e seyir halinde olan traktör aniden yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Anvar Uzunov’un kullandığı 16 PA 508 plakalı minibüs, yağışın da etkisiyle duramayarak hızla traktöre çarptı. Minibüsün arkasında seyreden Halis Gül Ali yönetimindeki 16 ADF 690 plakalı otomobil de duramayarak minibüse çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada her iki araç sürücüleri ile Ömer Rüstem, Sena Rüstem ve Özge Koruyan yaralandı. 5 yaralı kaza yerine gelen
ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan kadınlar kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaza nedeniyle Alanyurt-İnegöl yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Gelen trafik ekipleri müdahale ederek araçların çekici yardımıyla kaldırılmasını sağlayarak, yolu tekrar trafiğe açtı. Kazaya karışan traktör ise kaçarak kayıplara karıştı. Ayrıca yağmur nedeniyle aynı bölgede birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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