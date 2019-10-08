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Bursa’da yağmurla gelen zincirleme kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağmur sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Bursa Ankara kara yolu Mezit 1 bölgesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa’da yağmurla gelen zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağmur sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa Ankara kara yolu Mezit 1 bölgesi mevkiinde meydana geldi. Yağmurda kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan E.O. idaresindeki 16 ABZ 716 plakalı otomobil, önünde arıza yapan bir başka otomobile yardım etmek için durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan A.T. idaresindeki 33 ACN 88 plakalı otomobil son anda yol kenarında bekleyen otomobilleri fark etti. Yağan88 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen 16 ABZ 716 plakalı otomobile arkadan vurarak yol ortasında ancak durabildi. Çarpmanın etkisiyle E.O. idaresindeki 16 ABZ 716 plakalı otomobilin sürücü ile araç içerinde yolcu olarak bulunan B.O. isimli bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan E.O ile B.O.’nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen araçlar ise kaldırıldı.

Bursa’da yağmurla gelen zincirleme kaza: 3 yaralı

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