Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın bölge sorumlusu adliyede

Berktuğ ÖNCÜ- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nın Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu, emir komutanı İbrahim T., adliyeye sevk edildi.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi bir kişinin merkez Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, yoğun güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütünün, Suriye'nin Halep ile Deyrezzor bölge sorumlusu ve emir komutanı olduğu belirlenen İbrahim T., gözaltına alındı. İbrahim T.'nin, örgüt saflarında, örgüt üyeleri ile birlikte çekilmiş fotoğrafları, dijital materyaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan İbrahim T., ifadesinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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