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Bursa'da yamaç paraşütü sert iniş yaptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 16:01 | Son Güncelleme

Bursa'da yamaç paraşütü sert iniş yaptı: 1 yaralı

Bursa'da havalanan yamaç paraşütünün sert iniş yapması sonucu üniversite öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Fadıl Mahallesi'ndeki yamaç paraşütü pistinden bir pilot ve üniversite öğrencisi Meryem Akçay, tandem (ikili) atlayış gerçekleştirdi.

Havalanan yamaç paraşütündeki iki kişi, kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenden dolayı pistin alt tarafında bulunan sarp araziye sert iniş yaptı.

Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkan pilot, yaralanan Meryem Akçay için 112 Acil Servis ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan Akçay, 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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1 yaralı Bursa Meryem Akçay sert iniş yamaç paraşütü

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