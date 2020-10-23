HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bursa’da yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 09:56 | Son Güncelleme

Bursa’da yokuş aşağı inerken yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bursa’da yokuş aşağı inerken yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kamyonet 2 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla kaldırıldı.
Olay, Uludağ’ın eteklerindeki merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde meydana geldi.
Yokuş aşağıya inmeye çalışan kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı yan yattı. Sokağın girişini kaptan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kepçe yardımıyla 2 saat süren çalışmalar sonucu kaldırılarak yoldan çekildi.
O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Taksiciden şoke eden tehdit: Gebertirim seniTaksiciden şoke eden tehdit: Gebertirim seni
Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası
1/
En Çok Okunan Haberler
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Elektrik kesintisi listesi 23 Ekim İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Taksiciden şoke eden tehdit: Gebertirim seni
Taksiciden şoke eden tehdit: Gebertirim seni
Güngören'de tribün liderinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntü
Tribün liderinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili yeni görüntü
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan evde sosyal mesafe uyarısı
Bilim Kurulu Üyesinden evde sosyal mesafe uyarısı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da panik anları! Lüks otomobil alev topuna döndü
İstanbul'da panik anları! Lüks otomobil alev topuna döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.