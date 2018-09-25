Bursa'da yanan alanlar ağaçlandırılacak

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, 11 Ağustos'ta Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören yerlere 50-55 bin arasında fidan dikeceklerini bildirdi.

Akın, yaptığı açıklamada, yangından kısa süre sonra kurulan ekiplerin kaç hektar alanın ve kaç ağacın zarar gördüğünü belirlemek için çalışmalara başladığını anlattı.

Akın, "Oluşturulan 4 ekip, 35 hektarlık alanda 8 bin 500 ağacın etkilendiğini belirledi. Daha sonra ise yanan ağaçların sahadan uzaklaştırılması için ihaleye çıkıldı." bilgisini verdi.

Yanan ağaçların bölgeden uzaklaştırılması için 20 kişilik ekibin çalıştığını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Daha sonra toprak işleme gerçekleştirecek. Aralık ayının sonuna doğru 50-55 bin arasında fidan dikeceğiz. Burada yeniden yangın çıkma ihtimaline karşın, yerleşim yerleri etkilenmesin diye yanmaya dayanıklı türlerle tampon bölgeler oluşturulacak. 35 hektarlık alanda, 1 metrekaresini boş bırakmadan fidan dikimi gerçekleştirilecek."

Yerleşim yerlerinin bulunduğu alanların çevresine yangında çabuk alev almayan ıhlamur, çınar, incir ve erguvan gibi ağaçların dikilerek, görsel kirlilik oluşturmadan bant oluşturulacağını vurgulayan Akın, zarar gören diğer bölgelere ise yine saf kızılçam fidanları dikileceğini bildirdi.

