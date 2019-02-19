Bursa'da yanan araca taşıma suyla müdahale

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, park halindeki bir araçta çıkan yangına çevredekiler, alevlerin eve sıçramasını engellemek için kovalarla su taşıyarak müdahale etti.
Gökhan Kutlu'ya ait 16 EC 705 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Motor kısmından çıkan alevleri ve dumanları görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Kutlu ve komşuları alevlerin eve sıçramasını engellemek için yangın tüpleriyle ve kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Çevrede güvenlik kamerasının olup olmadığını inceleyen polis ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor
Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu
YouTube'la ilgili 'dünya'yı sarsan iddia!
Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum