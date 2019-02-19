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Bursa'da yanan araca taşıma suyla müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 07:29 | Son Güncelleme

Yangında, alevlerin eve sıçramasını engellemek isteyen mahalleli, kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, park halindeki bir araçta çıkan yangına çevredekiler, alevlerin eve sıçramasını engellemek için kovalarla su taşıyarak müdahale etti.

Gökhan Kutlu'ya ait 16 EC 705 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Motor kısmından çıkan alevleri ve dumanları görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kutlu ve komşuları alevlerin eve sıçramasını engellemek için yangın tüpleriyle ve kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Çevrede güvenlik kamerasının olup olmadığını inceleyen polis ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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