HABER

Bursa’da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:32 | Son Güncelleme

BURSA’da seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü şoförü Nuri Acar (37), yangın anında yaşananları anlattı.

Muammer İRTEM- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü şoförü Nuri Acar (37), yangın anında yaşananları anlattı. Yangını erken fark edip, kapıları açarak olası facianın önüne geçen Acar, “Eğer ben panik yapsaydım yolcular camdan atlamaya bile çalışabilirdi” dedi.
Yıldırım İlçesi Gökdere Kavşağı'nda, geçtiğimiz çarşamba günü, içinde yaklaşık 20 yolcuyla ‘Heykel’ istikametine giden Nuri Acar (37) idaresindeki 16 BOD 49 plakalı belediye otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark ederek otobüsün kapılarını açan Acar, yolcuları indirerek olası facianın önüne geçti. Yolcuların büyük panik yaşadığı yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yolcuların panik hali ise otobüs içindeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
'YANGINI AYNADAN GÖRDÜM'
5 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Nuri Acar (37), “Olay günü 35-C hattında çalışıyordum. Gökdere’ye gelmeden, araçtan dumanlar çıktığını aynadan gördüm. İlk durakta durdum. Pek görülmese de yangın olduğunu tahmin ettim. Kapıları açıp, yolcuların inmesini sağladım. Elimden geldiği kadar yangına müdahale etmeye çalıştım” dedi.
'PANİK YAPSAYDIM YOLCULAR CAMDAN ATLAMAYA ÇALIŞABİLİRDİ'
Otobüsün içinde kargaşa olmaması için soğukkanlılığını korumaya çalıştığını belirten Acar, “Telaş ve kargaşa olmaması için durumu yolculara çok belli etmemeye çalıştım. Eğer panik yapsaydım yolcular camdan atlamaya bile çalışabilirdi. Yolculara, ‘Araç arızalandı inin’ dedim. Yolcular otobüsü boşalttı. İlk olarak lastiğin orada bir alev gördüm. Yangın tüpüyle müdahale ettim. Lastik kısmı söndükten sonra motor bölümünde de alev olduğunu gördüm, asıl yangın oradaydı. Bir yangın tüpü de oraya boşalttım ama sönmedi. Daha sonra itfaiye gelip yangını söndürdü” diye konuştu.
YOLCULARIN PANİK ANI KAMERALARARDA
Otobüsteki sesli kayıt yapan 4 kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, arkadaki dumanların fark edilmesiyle bazı yolcular panik yaşıyor. Otobüs şoförü Nuri Acar ise soğukkanlılığını koruyarak, aracı sağa çekip, yolcuları tahliye ediyor. Ardından da otobüsteki yangın söndürme tüpünü alıp, dışarı çıkıyor. Alevlerin büyümesiyle birlikte otobüsün içini duman kaplıyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (2)'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (2)
Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdiTiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya-Mersin yolunda yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Parmağındaki yüzüğü çıkaramadı, testereyle kesildi

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan Suriye'nin kuzeyinde üçüncü devriye

MSB duyurdu! Üçüncü devriye başladı

Resulayn’da YPG/PKK'nın sözde 'akademisi' bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! Sözde 'akademileri' bulundu

Son dakika! PKK'ya yönelik Kıran-5 operasyonu başladı! Onlarca tim katılıyor

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Deprem uzmanı: İstanbul’daki 5.8 deprem bize son şansımız der gibi oldu

İstanbul için flaş öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.