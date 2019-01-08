Bursa'da yangın: 1 ölü

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Karalar köyünde ikamet eden Seniye Yavuz'a (86) ait tek katlı evde yangın çıktı.

Yangını fark eden komşuları kapıyı açamadıkları için camı kırarak içeri girdi. Yavuz, komşuları tarafından baygın halde bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yavuz'un dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde büyük hasar oluştu.

