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Bursa'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

Merkez Nilüfer ilçesinde çıkan yangında bir derneğe ait iki katlı bina kullanılamaz hale geldi - Dernek yetkililerinin içeride olduğunu söyledikleri iki kedi yavrusunun annesi, uzun süre yanan binanın etrafından ayrılmadı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde çıkan yangında bir derneğe ait iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gümüştepe Mahallesi'ndeki Atatürk Kent Ormanı'nın yakınında bulunan dernek binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

5 itfaiye aracı gönderilmesine rağmen binanın büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle uzun süre kontrol altına alınamayan yangının ormanlık alana sıçramaması için bölgeye helikopter sevk edildi.

Dernek yetkililerinin, binada iki kedi yavrusu olduğunu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, uzun süre kedileri bulmak için çaba gösterdi ancak yavrulara ulaşamadı.

Bu esnada kedi yavrularının annesi, yanan binanın ve itfaiye ekiplerinin yanından ayrılmadı. Kedi yavrularının yangında telef olduğu tahmin ediliyor.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilen yangında, dernek binasındaki birçok dini kitap ve Kur'an-ı Kerim zarar gördü.

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Bursa kedi yavruları yangın

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