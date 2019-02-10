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Bursa'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 04:54 | Son Güncelleme

Merkez Osmangazi ilçesinde 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Koğukçınar Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan 15 kişi sepet yardımıyla çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

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