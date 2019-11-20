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Bursa'da yangın çıkan apartmandaki 8 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:28 | Son Güncelleme

Bursa'da yangın çıkan apartmandaki 8 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Davutdede Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki 6 katlı binanın bodrumunda bulunan çöpler ile kullanılmayan eşyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın içinde oluşan yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalanlar, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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