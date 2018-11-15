HABER

Bursa'da yangın çıkan tarihi ahşap bina çöktü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

BURSA'da Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi'ndeki ahşap bina çıkan yangın sırasında çöktü.

Mehmet İNAN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi'ndeki ahşap bina çıkan yangın sırasında çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kayhan Çarşısı'nın hemen yanındaki 2 katlı binada çıkan yangın, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yanan ahşap bina çökerken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık satış yapıldıVatandaş akın etti! İki günde 1 aylık satış yapıldı
Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!
Park halindeki motosiklet alev alev yandıPark halindeki motosiklet alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sapıktan 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mesaj!

Sapıktan 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mesaj!

Vahşette korkunç detay! 'Cesedi çömelmiş şekilde bağladı, çamaşır makinesine soktu'

Vahşette korkunç detay! 'Cesedi çömelmiş şekilde bağladı, çamaşır makinesine soktu'

Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!

Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!

Kamyon şoförüne dehşeti yaşattı! 'Kız kardeşimi sokakta...'

Kamyon şoförüne dehşeti yaşattı! 'Kız kardeşimi sokakta...'

Dur ihtarına uymadı, onca polisi peşine taktı! Meğer bagajda...

Dur ihtarına uymadı, onca polisi peşine taktı! Meğer bagajda...

Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.