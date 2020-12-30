HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da yangın paniği...Muhtarın evi küle döndü

Bursa’da yangın paniği...Muhtarın evi küle döndü

30.12.2020 16:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yangın çıktı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yangın çıktı. Köy muhtarına ait ev, ardiya ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Olay kırsal Behram Mahallesinde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Ekrem Aydın’a ait olduğu öğrenilen evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Evine 50 metre mesafedeki bahçesini temizleyen muhtar Aydın, evden çıkan dumanlar üzerine bahçe hortumuyla müdahale etmeye çalışsa da alevler tüm evi kapladı. Evin yanında ardiye olarak kullanılan alan ve samanlığa sıçrayan yangına olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında can kaybını yaşanmazken ev, ardiye ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Ekipler olayla alakalı tahkikat başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Tuma Çelik hakkında cinsel saldırı iddianamesiTuma Çelik hakkında cinsel saldırı iddianamesi
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

30 yaş küçük sevgili! Çektiği fotoğrafı paylaştı

30 yaş küçük sevgili! Çektiği fotoğrafı paylaştı

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Özel depolarda muhafaza edilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

Son dakika! İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız tutuklandı

Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız tutuklandı

Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı

Tuma Çelik hakkında cinsel saldırı iddianamesi

Siirt'te vakalar yüzde 60 düştü

Siirt'te vakalar yüzde 60 düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.