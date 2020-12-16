Bursa’da yapılan denetimlerde alkollü sürücü ve arkadaşı önce polisle bekçiye saldırdı ardından küfür etti

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekiplerinin durdurduğu araçtaki şehir magandaları, denetimde görevli bekçi ve polis memuruna saldırdı. Ekiplerin etkisiz hale getirdiği şahıslar denetim noktasında görevli polis ve bekçilere küfürler yağdırdı.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Bursa’da da uygulanmaya devam etti. Şehrin birçok noktasında denetim noktası kuran polis ekipleri Acemler kavşağında saat 00:30’da denetim gerçekleştirdiği sırada şüpheli gördükleri 16 AAP 189 plakalı aracı durdurdu. Alkollü olduğundan şüphe edilen araç şoförü Öner O. ve yanında bulunan arkadaşı Ahmet T. araçtan indirilmek istenince direnerek ekiplere mukavemet gösterdi. Polisin ihtarlarına aldırış etmeyen şahıslar bekçi ve polislere yumruk atmaya çalıştı. Şüpheli şahıslar olay yerine çok sayıda takviye ekibin gelmesiyle etkisiz hale getirildi. Trafik ekipleri şahısların içinde olduğu aracı çekiciyle otoparka çektirirken, gözaltına alınmak üzere ekip aracına bindirilmeye çalışılan Öner O. Ve Ahmet T. güvenlik güçlerine ve olayı görüntüleyen basın mensuplarına küfürler yağdırdı. Gazetecilerin neden yaptın sorusuna, “biz devletimizin yanındayız, milliyetçiyiz” diyerek cevap verdi. Yaşanan arbedenin ardından Öner O. ve Ahmet T. işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

