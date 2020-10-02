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  4. Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 31 kilo bonzai ele geçirildi

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 31 kilo bonzai ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 10:05 | Son Güncelleme

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu yakalanan bir kişiden 31 kilo 540 gram bonzai çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda takibe alınan E.Y.

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu yakalanan bir kişiden 31 kilo 540 gram bonzai çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda takibe alınan E.Y. isimli şüpheli ikametine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve aracında narkotik köpeği Fırtına ile yapılan aramalarda 31 kilo 540 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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