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Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:36 | Son Güncelleme

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise 510 gram metamfetamin, 350 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.Ö., S.P., B.D., D.Y. ile yaşı küçük S.P. isimli şahıslar hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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