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Bursa’da yaralı yaban domuzu köylüye saldırdı

13.12.2020 15:43 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yaralı yaban domuzu köylüye saldırdı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Tekerler Mahallesi’ne inen yaralı yaban domuzu, köyde odunlarını kesen Ömer Bozkurt’a (64) saldırdı.Büyükorhan ilçesine bağlı Tekerler Mahallesi’ne inen yaralı yaban domuzu, köyde odunlarını kesen Ömer Bozkurt’a saldırdı.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Tekerler Mahallesi’ne inen yaralı yaban domuzu, köyde odunlarını kesen Ömer Bozkurt’a (64) saldırdı.
Büyükorhan ilçesine bağlı Tekerler Mahallesi’ne inen yaralı yaban domuzu, köyde odunlarını kesen Ömer Bozkurt’a saldırdı. Durumu gören köylülerin müdahalesiyle domuz kaçarken, Bozkurt ise 112 Acil Sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş, Bursa Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ömer Bozkurt’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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