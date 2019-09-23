Bursa'da, 'Yaren' adlı belgeselin galası yapıldı

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde yer alan Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’ta, balıkçı Adem Yılmaz ve 'Yaren' ismini alan leyleğin hikayesini anlatan 'Yaren' adlı belgeselin galası yapıldı.

Avrupa Leylek Köyü niteliğine sahip Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç'ın simgesi haline gelen Adem Yılmaz ve 'Yaren' leyleğin hikayesinin anlatıldığı 'Yaren' adlı belgeselin galası Eskikaraağaç’taki köy meydanında gerçekleşti. Galaya Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, belgeselin kahramanı Adem Yılmaz, yönetmen Burak Doğansoysal, yapımcı Akın Esgin ve belgesel ekibinin yanı sıra köy halkı katıldı. Açılış konuşmaları sonrası Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz’a plaket takdim ederken, daha sonra belgesel ilk kez izleyicilerin beğenisine sunuldu. Köy halkının da büyük ilgi ile takip ettiği belgesel ayakta alkışlandı.

ALİ ÖZKAN: DÜNYAYA AÇILACAK OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR

Belgeselin tamamen doğal olduğunu belirten Başkan Ali Özkan, "Eskikaraağaç Leylek Köyü, önem verdiğimiz yerleşim alanlarımızdan bir tanesi. Tanınırlığı her yıl artıyor. Türkiye’deki Avrupa Leylek Ağı’na üye olan tek yerleşim birimi. Bunun dünyaya açılacak olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Çok başarılı bir çalışma ile karşılaştım bu akşam. Bu köy, leyleklerle özdeşleşmiş bir köy. Kendi hayatlarının filme aktarıldığı bir ortamda herkes bu konuda heyecanlandı ve keyifle bu faaliyetin içerisinde oldu. Tamamen doğal akışında bir senaryo" dedi.