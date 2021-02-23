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  4. Bursa’da yarım milyonluk tapu dolandırıcılığına suçüstü baskın

Bursa’da yarım milyonluk tapu dolandırıcılığına suçüstü baskın

23.02.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Bursa’da Tapu Müdürlüğü’nde sahte vekaletnamelerle 500 bin TL değerinde gayrimenkul satışı gerçekleştirmek isteyen şüpheliler, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa’da Tapu Müdürlüğü’nde sahte vekaletnamelerle 500 bin TL değerinde gayrimenkul satışı gerçekleştirmek isteyen şüpheliler, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyon anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olay, Gürsu Tapu Müdürlüğü’ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tapu müdürlüğüne gelen 2 şüpheli, sahte vekaletnamelerle 500 bin TL değerinde gayrimenkul satışı gerçekleştirmeye çalıştı. Bu sırada tapu görevlileri, vekaletnamelerin sahte olduğunu anladı ve şüphelileri oyalamaya başladı. Tapu görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, banko görevlisinin yanında işlemlerini sürdürmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin yakın geçmişte de aynı yöntemle vatandaşları mağdur ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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