Bursa'da yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

BURSA'da iki katlı evin zemin katında yangın çıktı. Yangında evinde yalnız yaşayan Hayriye Yıldız (74), hayatını kaybetti.

Yangın, saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Küçük Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kırkpınar Sokak'ta Hayriye Yıldız'a ait evin zemin katındaki mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin pencerelerinden çıkan dumanı fark eden komşular, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından zemin kattaki dairede yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre yanarak öldüğü belirlenen yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.

