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Bursa’da yat arıza yaptı: 3 kişi kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

Bursa Kurşunlu’da bir yat arıza yaparak sürüklendi.

Bursa Kurşunlu’da bir yat arıza yaparak sürüklendi. 7 kişi kurtarıldı, onun öncesinde yüzerek karaya gitmek isteyen 3 kişi ise kayıplara karıştı. Denizden ve havadan arama çalışması yapılıyor.
Olay, Kurşunlu’da akşam saatlerinde meydana geldi. Kurşunlu limanından yaklaşık 3 kilometre açıkta 10 kişinin bulunduğu teknenin bozulması sonucu 7 şahıs sahil güvenlik tarafından denizde sürüklenen teknenin bulunmasıyla kurtarıldı, ancak tekne arıza yaptığı sırada yüzmek için denize atlayan 3 kişi kayıplara karıştı.
Akıntıyla tekneden uzaklaşan şahısları arama çalışmaları, ekiplerin karadan ve havadan termal drone ve helikopterle yaklaşık 6 saattir devam ediyor.

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