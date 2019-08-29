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Bursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 21:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle ihbarda bulundu.

Bursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edilirken, kimyasal gaz sızıntısı endişesiyle alt geçit kullanıma kapatıldı.
Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde şehir merkezi girişinde bulunan yaya alt geçidinde meydana geldi. Yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, öksürük, nefes darlığı, boğaz yanması gibi şikayetlerle rahatsızlandı. Fenalaşan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, nefes almayı zorlaştıracak şekilde geniz yakan ağır koku nedeniyle yaya alt geçidini kullanıma kapattı.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri ise alt geçidi kullandıktan sonra rahatsızlanan Zehra U.’ya müdahale etti. AFAD ekiplerine haber verilirken; çevreye kötü koku salan maddenin, herhangi bir yerden kaynaklanan kimyasal sızıntı olmasından endişe ediliyor.

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Bursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesiBursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesi

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