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Bursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 23:26 | Son Güncelleme

ALT GEÇİTTE AMONYAK BULUNDU Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidini kullanan vatandaşların boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle olay yerine gelerek incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, alt geçitte amonyak olduğunu tespit etti.

ALT GEÇİTTE AMONYAK BULUNDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidini kullanan vatandaşların boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle olay yerine gelerek incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, alt geçitte amonyak olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri alt geçidi yıkama çalışmalarına başlarken polis amonyak maddenin alt geçide nasıl geldiğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Haber:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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