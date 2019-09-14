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Bursa’da yed-i emin deposunda büyük yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 14:23 | Son Güncelleme

Bursa’da yed-i emin deposunda yangın çıktı.

Bursa’da yed-i emin deposunda yangın çıktı. Patlamaların olduğu yangında 10 araç küle dönerken, bitişikteki geri dönüşüm tesisi de büyük zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Osmangazi’ye bağlı Veysel Karani Mahallesi Vefa Sokak’ta bir yed-i emin deposunda yangın çıktı. Oto parkın yanındaki çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler depoyu sararken, park halindeki ondan fazla minibüs ve otomobil küle döndü. Otomobiller âdetâ bomba gibi patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bitişikteki geri dönüşüm tesisine de sıçradı. Çok miktarda atığın olduğu geri dönüşüm tesisi de yanarken, yangına müdahale devam ediyor.

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