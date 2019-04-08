Bursa’da Yeniden Refah coşkusu

Yeniden Refah Partisi, Bursa 1. Olağan Kongresi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleşti. Erbakan, bütün insanlığın kurtuluşu olan milli görüşü siyasi anlamda hakkıyla temsil etmenin zamanının geldiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Bursa 1. Olağan Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Partililer ve vatandaşlar, kurucu Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın salona gelişini heyecanla bekledi. ’Mücahit Erbakan’ sloganlarıyla kürsüye çıkan Erbakan, "Biz ne demiştik. Ey dünya siyonizmi, ey ırkçı emperyalizm. Biliniz ki bugüne kadar izledikleriniz filmin fragmanıydı. Filmin asıl sahnesi şimdi başlıyor. İşte Bursa ilk sahnesi oldu. Bu daha başlangıç, daha büyük Türkiye’nin kurulduğunu göreceğiz, Bursa’nın herhangi bir şehir değil. Bursa milli görüşün, Yeniden Refah Partisi’nin merkezidir. Neden yeniden refah partisinin merkezidir? Osmanlı Payitahtı olduğu için. Osmanlı 6 asır boyunca bütün insanlığa adaleti, refahı, huzur ve barışı izzet ve onuru ve saygınlığı götüren bir merkez olduğu için. Merhum Necmettin Erbakan, Osmanlı sultanlarıyla aynı gayede mücadele etti. Artık bütün insanlığın kurtuluş reçetesi olan milli görüşü siyasi anlamda hakkıyla temsil etmenin zamanı geldi. İşte bütün bu gerçeklerden dolayı 23 Kasım 2018’de sancağımızı diktik. Bu kutlu kervan aynı Erbakan hocamız gibi siyaseti bir ibadet olarak, anlayış olarak yola çıktı. Bizler hiçbir zaman kısa yoldan makam, mevki sahibi olmanın peşinde olmadık. Bizler hiçbir zaman sırtımızı dış güçlere yaslamadık. Bizler bir takım gizli toplantılarda sözler verip karşılığında sözler almadık."

İktidarın 17 senelik icraatlarına da değinen Erbakan, “Bugün Türkiye’nin genel gidişatına baktığımızda iktidar olan irade elbette ki faydalı hizmetlerde yapmıştır. 17 sene iktidarda kaldılar hiçbir tane faydalı bir iş yapmadılar dersek, bu doğru bir yaklaşım olmaz. Ancak biz yapılan yanlışları düzelteceğiz, eksikleri tamamlayacağız. Doğruya doğru yanlışa yanlış dedikten sonra şimdi 17 senelik icraatlarda aksayan yönleri, eksikleri, yanlışları ortaya koymamız gerek. Yanlışı ortadan kaldırmak, doğruyu haklı kılmak bizim en önemli görevimizdir. Bu iktidar, Köprüler, duble yolar, hızlı trenler, dünyanın en büyük hava limanı, parklar, bahçeler AVM’ler rezidanslar yaptı. Bunlar güzel, bunlar gerekli ama geçim sıkıntısı çeken milyonların, fakir fukaranın derdine bunlar derman olmaz. Sen bahçeye çiçek böcek ekiyorsun, millet açlık sınırında, ay başını nasıl getireceğini düşünüyor. Millet, millet bahçesinde gezip dolaşıp çiçekleri kelebekleri seyredecek hali yok. Asgari ücret açlık sınırında memur maaşı yoksulluk sınırının altında. Bu dertlere derman olmak için AVM’ler ve rezidansların yanında üretim, istihdam ve ihracat gerekir” dedi.

Söylediği sözleri ‘dost acı söyler’ sözleriyle bağdaştıran Erbakan, “Birilerini kırmak dökmek için değil, biz dost acı söyler prensibiyle söylüyoruz. Eğer bu gemi batarsa iktidardakiler de, hepimiz birlikte batarız. Biz bu gemi batmasın, hepimiz birlikte batmayalım, iktidardakiler de, muhalefet de, 82 milyon da kurtulsun diye bu tespitleri yapıyoruz. Biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla değil, bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla hareket ediyoruz. Ülkemiz için milletimiz için uyarı vazifemizi yapıyoruz. Biz kavga için değil milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Naim Öztürk ise, "Bu hareketin temelinde dua, ahlak, maneviyat, adalet ve zalimlere karşı dik durmak var. partimizin kapısı herkese ardına kadar açık. Bu kapıdan içeri girdiğinizde sevgi bulacaksınız, saygı göreceksiniz, kardeşliği göreceksiniz" şeklinde konuştu.



