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Bursa'da yeşil reçeteye tabi 21 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

BURSA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 21 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Bursa'da yeşil reçeteye tabi 21 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildi

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 21 bin kutu ilaç ele geçirildi. Yurda kaçak yollarla sokulan ilaçları piyasaya sürdükleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil reçeteye tabi bazı ilaçların yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Polis 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek M.Ü., D.B., A.G., Ö.Ö. ve E.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarının gizli bölmelerinde ve evlerinde yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabi 21 bin kutu ilaç, 1 ruhsatsız tüfek, 20 ecstasy hap, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli, 'uyuşturucu madde ihtiva eden reçeteye tabi ilaçların reçetesiz halde satılması' suçundan adliyeye sevk edildi.
Diğer taraftan, ele geçirilen hapların ilaç stokçularında bulunduğu, bir kısmının ise İran'dan yurda sokulduğu ve uyuşturucu etkisi taşıdığı öğrenildi. El konulan ilaçlar arasında cinsel performans artırıcı ibareli ilaçlar da bulundu. Yetkililer bu ürünlerin kalp ritmini bozabileceğini, tansiyona ve kalp krizine neden olabileceğini belirtti.

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Bursa'da yeşil reçeteye tabi 21 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildiBursa'da yeşil reçeteye tabi 21 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildiBursa'da yeşil reçeteye tabi 21 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildiBursa'da yeşil reçeteye tabi 21 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildi

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