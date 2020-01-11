Bursa’da yetim dayanışması gecesi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İHH tarafından yetim dayanışma gecesi tertip edildi.

Adnan Menderes Meydanından İdlib’e iyilik tırının dualarla uğurlanmasıyla başlayan program, konukların salona geçmesinin ardından İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Işık’ın Kur’an-ı Kerim tilâveti ve Bursa İHH Mustafakemalpaşa Temsilcisi Mustafa Bulut’un konuşmaları ile devam etti. Programa konuşmacı olarak katılan İHH Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan ve Doç. Dr. Salih Kumaş’ın konuşmaları geceye damga vurdu. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın konuşması ile devam eden program, geçen sene Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var projesi çerçevesinde hâmisi oldukları Aksaraylı yetim kardeşlerine doğum günü hediyesi olarak bisiklet alan Toki Ayasbey Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine plaket takdim edilmesiyle son buldu.



