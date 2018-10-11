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Bursa'da yıkılma tehlikesi bulunan apartman ile 2 bina tahliye edildi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 23:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın, ana kolanlarında çatlama sesleri duyuldu.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın, ana kolanlarında çatlama sesleri duyuldu. Uzmanların incelemesinin ardından kısmen yan yatan 11 daireli apartmanda oturanlar tahliye edildi. Bu arada binanın yakınında bulunan bir kız yurdu ile bir başka bina da risk altında bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Yetkililer olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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