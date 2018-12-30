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Bursa'da yılbaşı öncesi polis ve jandarmadan huzur uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 13:22 | Son Güncelleme

BURSA'da yılbaşı öncesi 300 polis ve 100 jandarmanın katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Bursa'da yılbaşı öncesi polis ve jandarmadan huzur uygulaması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da yılbaşı öncesi 300 polis ve 100 jandarmanın katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında aranan 17 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven-Huzur uygulaması' gerçekleştirdi. Emniyet Müdürlüğü'nün 300 polisle yaptığı uygulamada, gece saatlerinde, kentin çeşitli noktalarındaki alkollü mekanlar, kıraathaneler, parklar ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde eş zamanlı denetimler yaptı. Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgusu yaptı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de alkollü mekanlarda sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma yaptı. Uygulamada aranan 1 kişi yakalandı, bir kırathanede ise kumar makinesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de terminal, istasyonlar, iskele, liman, park bahçe ve metruk binalarda, alış veriş merkezleri ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Ekipler, 8 bin 353 kişi ile 3 bin 648 otomobilin bilgilerini sorguladı. Hakkında yakalama kararı bulunan 16 kişi gözaltına alınırken, 85 araca cezai işlem uygulandı. Yapılan yol kontrolü ve aramalarda ise 5 gram uyuşturucu madde ile 32 kaçak kesilmiş ağaç ele geçirildi.

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Bursa'da yılbaşı öncesi polis ve jandarmadan huzur uygulamasıBursa'da yılbaşı öncesi polis ve jandarmadan huzur uygulamasıBursa'da yılbaşı öncesi polis ve jandarmadan huzur uygulamasıBursa'da yılbaşı öncesi polis ve jandarmadan huzur uygulaması

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