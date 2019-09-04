HABER

Bursa’da yıllar sonra bir vaşak kayda alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 10:55 | Son Güncelleme

Bursa Karacabey’de yıllar sonra ilk kez bir vaşak kayda alındı.

Bursa’da yıllar sonra bir vaşak kayda alındı

Bursa Karacabey’de yıllar sonra ilk kez bir vaşak kayda alındı. Köylüler tarafından kayda alınan görüntüde, fare avlamak üzere olan bir vaşak bir anda köpeklerin saldırısına maruz kalıyor.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde doğada yıllar sonra ilk kez bir vaşak kayda alındı. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde arazide vaşağın fare avlamaya çalıştığı görülüyor. Avlanma esnasında fark edilen vaşağın üzerine doğru köpeklerin koştuğu videoda görülüyor. Vaşak ağaçlık araziye doğru koşarak gözden kayboluyor.
Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Türkiye’de son yıllarda yaban hayatına baskıların arttığını vurgulayarak, “Pek çok canlı türünün sayıları azalmaktadır. Bölgemizde bir vaşağın kameralarla kayda alınması bizim için umut vericidir. Bu yıllar sonra alınan Bursa’da ilk kayıt diyebiliriz. Bölgedeki köylüler tarafından çekilmiş bir görüntü. Tarlada fare avlamakta olan vaşak, kısa kuyruğu, kalın pençeleri ve genel duruşuyla kendini çok rahat belli ediyor” dedi.
Doğada serbest bırakılan köpeklerin doğal hayata verdiği tedirginliğe de dikkat çeken Tüydeş, “Videoda gördüğümüz gibi avlanmak üzere olan vaşağa takılan çoban köpeklerini izliyoruz. Genelde bu konuda yanlış anlaşılıyoruz ama doğada insan tarafından terk edilen kedi, köpek gibi evcil hayvanların doğal hayatın döngüsüne verdiği tahmin edemeyeceğiniz zararlardan söz ediyoruz. Bu konuda evcil hayvanların kısırlaştırılması ve satın alınmayarak sahiplenilmesi çok önemlidir. Evcil hayvanların, yaban hayatın gelişmekte olan bölgelerde serbest bırakılmaması gerekiyor ki diğer hayvanlar nesillerini devam ettirsin. Şehir hayatındaki hayvanlardan doğadaki hayvanlara bulaşıcı hastalıklar geçerek nesilleri tehlikeye girebilir” diye konuştu.
Bursa’da vaşak görülmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayan Tüydeş, “Buralarda yapılacak ciddi araştırmalar neticesinde vaşağın haricinde farklı kedi türleri ve yırtıcı memeli türlerini görmek mümkün olabilir. Yıllardır fotoğrafını çekmeye çalıştığım vaşağın görüntüsü bir köylü tarafından elime ulaştı. Bizler fotoğrafını çekmek için çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bursa’da yıllar sonra bir vaşak kayda alındı

Bursa’da yıllar sonra bir vaşak kayda alındı

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildiEymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi
Adrasan'da gün doğumu turizmiAdrasan'da gün doğumu turizmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

Genç kız 'tutunacak dalım yok' deyip 3 katlı inşaatın çatısından atladı

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralı

Düğünden dönüyorlardı... Kazada anneanne öldü, torunu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.