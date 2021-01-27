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Bursa’da yoğun kar yağışı etkili oldu

27.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Bursa Uludağ’ın eteklerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu.

Bursa Uludağ’ın eteklerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Bir çok araç sürücüsü kar yağışına hazırlıksız yakalanırken zor anlar yaşadı.
Bursa’da bir haftadır etkili olan lodosun ardından kar yağışı başladı. Uludağ’ın eteklerinde bulunan merkez ilçeler Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde de sağanak yağış yerini kara bıraktı.
Uludağ’a gitmek isteyen bir çok vatandaş aniden bastıran kar sonucu yolda mahsur kaldı. Bazı araç sürücüleri zincir takıp yola devam ederken bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı.
Diğer yanda kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı Uludağ’da hava sıcaklığı ise eksi 5 dereceye kadar düştü. Jandarma ekipleri Uludağ’ın girişi Milli Parklar Bölgesinde bulunan uygulama noktasında zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermedi.
Karayollarına bağlı ekipler ise karla kaplanan yolları temizleme çalışması başlattı.

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