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  4. Bursa'da yoğun kar yağışında mahsur kalan otomobil sürücüsünü belediye ekipleri kurtardı

Bursa'da yoğun kar yağışında mahsur kalan otomobil sürücüsünü belediye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 22:41 | Son Güncelleme

Bursa'da yoğun kar yağışında mahsur kalan otomobil sürücüsünü belediye ekipleri kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobili bozularak yoğun kar yağışının olduğunu kırsal mahallede mahsur kalan otomobil sürücüsünü belediye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı kırsal mahallelerde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle İnegöl Belediyesi Karla Mücadele ekipleri yolların kapanmaması için mücadele veriyor.

Bir metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle 11 bölgede toplam 59 kırsal mahallede ekipler iki vardiya çalışıyor.

Boğazova Yaylası mevkisinde seyir halindeyken otomobili arızalanan Adem Zaman (35), belediye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, 8 saattir mahsur kalan Zaman'ı kurtardı.

Adem Zaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre mahsur kaldığını ve ekipler tarafından kurtarıldığını söyledi.

Zaman, "Berbat bir durum, aşırı derecede tipi var. Ekipler geldi kurtardı, onlar olmasa yandık. Allah razı olsun devletimizden. Yaklaşık bir metre kar var. Arabam arıza yaptı. Araçla çıktım yola ama araç yolda kaldı. Kar lastiği, zincir vardı ama hava şartları nedeniyle fayda etmedi." ifadelerini kullandı.

Mahsur kalan sürücüyü kurtaran greyder sürücüsü Yunus Can, yolda kalanlara ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını vurgulayarak "İnsanları kurtardıkça seviniyoruz, mutlu oluyoruz. İki üç günlük dünya, birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Kim yolda kaldıysa elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Zincirsiz, araçsız yola çıkmayın. Bizim zorluklarımızı görüyorsunuz. Gecenin bir yarısı siz sıcak yuvanızda, biz de uçurum kenarlarında çalışıyoruz." diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yoğun kar yağışının sürdüğünü, ilçede çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlattı.

Okulların tatil olduğunu ama buna rağmen yolların açık olması, vatandaşların gidip gelmesi, ambulans, itfaiye gibi araçlar için çalıştıklarını belirten Taban, "Şu anda kapalı yolumuz yok. Arkadaşlarımız da iki vardiya şekline çalışmaya devam ederek, makine ve ekipmanlarımızı o bölgelerde seferber etmiş durumdayız. Berekettir ve şehrimizde kar yağışı devam ediyor. Biz de kapanma noktasına gelen tüm yollarımızı arkadaşlarımız ile açmış oluyoruz." dedi.

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