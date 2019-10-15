HABER

Bursa'da yoğun sis kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 13:21 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhaneli ilçesinde görüş mesafesinin sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda hafriyat kamyonu ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhaneli ilçesinde görüş mesafesinin sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda hafriyat kamyonu ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Orhaneli ilçesine 3 kilometre mesafede, Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazara ceviz götüren Yaşar Bağcı (65) yönetimindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Balı yönetimindeki 16 N 9362 plakalı hafriyat kamyonu, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metre altına düştüğü yolda, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen minibüste sıkışan pazarcı Ahmet Bake (64) öldü, sürücü Yaşar Bağcı ve camdan fırlayan Hayriye Altın (64) ise yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ciddi olan Bağcı ve Altın, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından kamyon şoförü Ahmet Balı, gözaltına alındı. Minibüsten yola saçılan cevizler temizlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından toplandı.

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Boğazına ip dolanan ve saldırganlaşan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldıBoğazına ip dolanan ve saldırganlaşan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Polisi "sizinle görüşeceğiz" diye tehdit etti, 6 ayrı suç ve kasten öldürmekten 13 yıl hüküm giydiği ortaya çıktıPolisi "sizinle görüşeceğiz" diye tehdit etti, 6 ayrı suç ve kasten öldürmekten 13 yıl hüküm giydiği ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.