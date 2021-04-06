HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da "yok artık" dedirten olay

Bursa’da "yok artık" dedirten olay

06.04.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafikte komedi filmlerini aratmayan bir görüntü ’yok artık’ dedirtti.Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde arıza yapan 16 Y plakalı aracını 25 AAT plakalı başka bir aracın arkasına bağlayarak tamirciye götürmek isteyen bir şahıs, arıza yapan aracını bağladıktan sonra direksiyona geçmedi.Ana cadde üzerinde sağa sola savrulan sürücüsüz trafikte seyrederken kamyonları ve diğer araçları tehdit etti.

1/

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafikte komedi filmlerini aratmayan bir görüntü ’yok artık’ dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde arıza yapan 16 Y plakalı aracını 25 AAT plakalı başka bir aracın arkasına bağlayarak tamirciye götürmek isteyen bir şahıs, arıza yapan aracını bağladıktan sonra direksiyona geçmedi.
Ana cadde üzerinde sağa sola savrulan sürücüsüz trafikte seyrederken kamyonları ve diğer araçları tehdit etti. Yolda seyreden başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen anları gören vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Trafik yoğunluğunun az olması muhtemel bir facianın önüne geçerken, olayı gören vatandaşların ise aklına "Çekilen şoförsüz araç nasıl duracak?" sorusu geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Gelin ve kayınvalidenin sen öldürdün kavgası!Gelin ve kayınvalidenin sen öldürdün kavgası!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Cami inşaatında havan topu mermisi bulundu! Polis ekipleri alarma geçti

Cami inşaatında bulundu! Polis alarma geçti

Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği! 16 kişi karantinaya alındı

Yolcu otobüsünde büyük panik! Testi pozitif çıkınca...

Adana'da şoke eden görüntü! Çiftlik evinden timsah çıktı

Adana'da şoke eden görüntü! Çiftlik evinden timsah çıktı

Gelin ve kayınvalidenin sen öldürdün kavgası! 88 yaşındaki yaşlı kadına yapılan şiddette korkunç iddialar

Gelin ve kayınvalidenin sen öldürdün kavgası!

MGM'den güzel haber geldi! İşte Mart ayı yağış haritası

Yüzleri gülümseten harita! İlk sırada Rize var

Kurtçuk çıkan maske hangi firmanın? Hangi maskelerde kurtçuk çıktı?

Maskelerden kurtçuk çıktı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.