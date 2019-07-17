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Bursa’da yol kapatıp oyun havası oynayan magandalara ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

Bursa’da yol ortasında araçtan inerek elinde içki şişesi ile oyun havası oynayan magandalar emniyet güçlerince yakalandı.Bursa’da ana yolda araçlarından inerek ellerinde içki şişeleriyle dans edip trafiği kapatan magandaların videosu kısa sürede sosyal medyada yayınlanarak büyük tepki topladı.

Bursa’da yol kapatıp oyun havası oynayan magandalara ceza yağdı

Bursa’da yol ortasında araçtan inerek elinde içki şişesi ile oyun havası oynayan magandalar emniyet güçlerince yakalandı.
Bursa’da ana yolda araçlarından inerek ellerinde içki şişeleriyle dans edip trafiği kapatan magandaların videosu kısa sürede sosyal medyada yayınlanarak büyük tepki topladı. Yol ortasında elinde içki şişesi ile oyun havası oynarken kameralara yakalanan şahıslar, Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Plaka tespit edildikten sonra çalışmaya başlayan ekipler aracı takibe aldı. "Dur" ihtarına uymayan araç, makas atarak ekiplerden kaçmaya çalıştı. Ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanan aracın sürücüsü 19 yaşındaki Y.S.’nin 133 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aracı trafikten men edilen sürücünün ehliyetine el konuldu. Alkollü araç kullanmaktan 1002 lira, "dur" ihtarına uymamak ve makas atmaktansa ise 1237 lira ceza kesildi. Ayrıca TCK’nın 179’uncu maddesi gereğince de haklarında dava açıldı. Şahıslar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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