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Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Selçukgazi Tüneli yakınındaki kazada yaralanan otobüsteki 20'den fazla kişi, hastanelerde tedavi altına alındı

Bursa'da otoyolda bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 20'den fazla kişi yaralandı.

İstanbul-Küçükkuyu seferini yapan Kubilay Kaya yönetimindeki 10 VV 919 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Selçukgazi Tüneli yakınında önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 HZ 3654 plakalı demir profil yüklü tıra arkasından çarptı.

Kazada, yolcu otobüsünde bulunan sürücü Kaya ve muavin dahil 20'den fazla kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

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OTOBÜS TIR trafik kazası yolcu otobüsü

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