HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da yolcu otobüsü, yolcu minibüsüne çarptı: 10 yaralı

Bursa’da yolcu otobüsü, yolcu minibüsüne çarptı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Bursa’da Terminal hattına çalışan belediye yolcu otobüsü önünde seyreden yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Bursa’da Terminal hattına çalışan belediye yolcu otobüsü önünde seyreden yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada 10 kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.
Alınan bilgiye göre, kaza saat 11.00 sıralarında Bursa Yalova karayolu Orman İşletme Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Terminal yönüne seyreden B.S. idaresindeki 16 JJK 15 plakalı yolcu otobüsü önünde seyreden İbrahim Danış yönetimindeki 16 M 1444 plakalı Terminal Ovakça minibüsüne arkadan çarptı.
Minibüsün arka kısmı ile otobüsün ön kısmında büyük hasar meydana gelirken, minibüste 6, yolcu otobüsünde de 4 kişi yaralandı. Kazadan sonra Bursa İstanbul yolu trafiğe kapanırken, ortalık da savaş alanına döndü.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Etkisiz hale getirilmişlerdi! Kimlikleri belli olduEtkisiz hale getirilmişlerdi! Kimlikleri belli oldu
YKS ek tercihler ne zaman 2020?YKS ek tercihler ne zaman 2020?
En Çok Okunan Haberler
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Şarkıcı Hacı Kalan'ın hayatı ameliyat sonrası altüst oldu
Akılalmaz olay! Şarkıcı Kalan'ın hayatı ameliyat sonrası altüst oldu
Samsun'da zincirleme kaza: 12 yaralı
Her şey bir anda oldu! Çok sayıda yaralı var
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi! Gazoz firmasının reklam yüzü oldu
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
'Turuncu Kategori'deki Özlem Atsak ile 'Gri Kategori'deki Rıdvan Eryılmaz etkisiz hale getirildi
Etkisiz hale getirilmişlerdi! Kimlikleri belli oldu
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.