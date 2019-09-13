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Bursa'da yolcular okumanın enerjisini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

BURSA'da, Limak Enerji şirketince, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve paylaşımı artırmak amacıyla 'Paylaşmanın Enerjisi' projesi başlatıldı.

Bursa'da yolcular okumanın enerjisini paylaştı

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Limak Enerji şirketince, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve paylaşımı artırmak amacıyla 'Paylaşmanın Enerjisi' projesi başlatıldı. Proje kapsamında, her gün 280 bin kişinin yolculuk ettiği metro ve duraklarına 'Oku ve bırak' notuyla kitaplar bırakıldı. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Türkiye'de kitap okuma oranı yüzde 0,1. Kitap okumak Türkiye'de, ihtiyaç listesinin 235'inci sırasında bulunuyor. Projemiz kitap okuma farkındalığı oluşturmak anlamında önem taşıyor" dedi.
Limak Enerji şirketi, hem okuryazarlığın önemine dikkat çekmek hem de paylaşma alışkanlığını artırmak için 'Paylaşmanın Enerjisi' projesini başlattı. İlk durağı Bursa olan projede, şirket çalışanları, her gün 280 bin kişinin yolculuk ettiği metro ve duraklara Dünya ve Türk Klasikleri içinden seçilen kitapları bıraktı. Üzerinde kısaca projenin amacını anlatan not bulunan kitaplar, yolcuların da ilgisini çekti. '8 Eylül Uluslararası Okuma Yazma Günü'nde başlatılan projede, şirket 'Oku ve bırak' diyerek, metro ve duraklardan alınan kitapların tekrar buraya bırakılmasını istiyor, böylece hem paylaşımı hem de okuma oranını artırmak amaçlıyor.
BURULAŞ iş birliğiyle gerçekleştirilen proje için sosyal medyada da #paylasmaninenerjisi hashtag'i açıldı. Bu hashtag ile kullanıcılar, kişisel hesapları üzerinden fotoğraf paylaşım yapıp, projeye katkı sağlayabiliyor. Şirket de 'limakuludag' hesabından bu paylaşımları yayınlıyor.
'TÜRKİYE'DE KİTAP OKUMA ORANI YÜZDE 0,1.'
Proje ile ilgili bilgi veren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Son yıllarda yapılan araştırmalara göre kitap okuma alışkanlığına dair çarpıcı veriler var. Bu araştırmalara göre Türkiye'de kitap okuma oranı yüzde 0,1. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ise kitap okumak Türkiye'de, ihtiyaç listesinin 235'inci sırasında bulunuyor. Projemiz bu kapsamda düşünüldüğünde hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bir katkı sağlıyor, hem de kitap okuma farkındalığı oluşturmak anlamında önem taşıyor. Şirket olarak, kitap okumanın gelecek nesillere kazandıracağı faydaya yürekten inanıyoruz. Projemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuryazarlık Seferberliği'ne de katkı sağlayacak" dedi.
LİMAK ENERJİ, 18 BİN KİTABI MİNİKLERLE BULUŞTURDU
İş yeri çalışanlarıyla da kitap okuma günleri düzenleyen ve mini bir kitaplık oluşturan şirketin, her dönem sonunda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine dağıttığı 'Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabı' da bulunuyor. Bugüne kadar yaklaşık 18 bin kitabı öğrencilerle buluşturan şirket, yarıyıl ve yaz tatili boyunca Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabı'nı, müşteri işlem merkezlerinde miniklere hediye etmeye devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da yolcular okumanın enerjisini paylaştıBursa'da yolcular okumanın enerjisini paylaştıBursa'da yolcular okumanın enerjisini paylaştı

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