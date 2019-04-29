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Bursa'da yoldan çıkan araç bekçi kulübesine çarparak durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 23:50 | Son Güncelleme

Bursa'da yoldan çıkan araç bekçi kulübesine çarparak durdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kara yolundan çıkan araç yol kenarındaki bekçi kulübesine çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine giden Uğurcan U. (17) idaresindeki 78 SE 016 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerleri çarptı.

Bariyerleri aşan araç, daha sonra kara yolunun kenarındaki bir depoya ait bekçi kulübesine çarparak durabildi. Kazada, sürücü Uğurcan U. ile araçta bulunan Hüseyin S. yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
2 yaralı Bursa inegöl trafik kazası

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