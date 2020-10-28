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Bursa’da yumurtasını çalan yavru köpeği pompalı tüfekle vurarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 09:12 | Son Güncelleme

Bursa’da tavuklarının kümesinden yumurtaları çalınan adam, yumurtaları çalan yavru köpeği pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Bursa’da tavuklarının kümesinden yumurtaları çalınan adam, yumurtaları çalan yavru köpeği pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Köpeğin sahibi genç çocuk ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tavuk kümesinde yumurtaları bulunan bir adam yumurtalarının çalındığını fark etti. Sonrasında yumurtaları yan komşusunun yavru köpeğinin çaldığını fark eden adam köpeği pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.
Silah seslerini duyan Necati Gökgöz ve oğlu köpeğinin yanına gittiklerinde Paşa ismini verdikleri yavru köpeklerinin öldüğünü gördü. Köpeği vuran R.Ş.’ye sitem eden Gökgöz ve oğlu gözyaşlarına hakim olamadı.
Ailenin şikayeti üzerine, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, R.Ş’yi gözaltına alarak Organize Sanayi Polis Merkezine götürdü. Köpeği korkutmak için yere doğru ateş ettiğini öne süren ve hakkında yasal işlem başlatılan R.Ş’nin kullandığı av tüfeğinin ruhsatsız olduğu öğrenildi.
Köpeğinin hiç kimseye zararının olmadığını ve bir yumurta için öldürüldüğünü belirten Gökgöz, ’’Kendim yemedim yedirdim. Ona özel süt aldım, mama aldım. Kimseye zararı olmazdı. Ailemiz için çok değerliydi. Geçen sene hastalandı, iyileşmesi için 1000 lira masraf ettim. Benim için çocuklarımdan daha değerliydi. Ona özel ciğer alıp yediriyordum. Bu komşuluğa sığar mı? Yapılacak bir iş mi? İnsanlığa, vicdana sığar mı? Ağzı yok, dili söylemez. Böyle vicdansızlık olur mu? Sabah birlikte yürüyüşe çıktık, gezdik. Geldim evde yemek verdim. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Kimseyi ısırmadı, kimseyi kovalamadı. Suçu sadece gezmek."diye konuştu.
Sonrasında Gökgöz ailesi hayatını kaybeden paşa isimli köpeklerini bahçede kazdıkları mezara gömdü.

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