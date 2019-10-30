Bursa'da yüzbinlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA’da Nilüfer Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 96'ncı yıl dönümü nedeniyle 'Çok yaşa Cumhuriyet' sloganıyla düzenlediği yürüyüşe yüzbinlerce kişi katıldı. Ektinliğin ardından Selda Bağcan konser verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle coşku ile kutlandı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda (FSM) düzenlenen yürüyüşte cadde Türk bayrakları ile kırmızı beyaza bürünürken, FSM Bulvarı’nı dolduran halk, sloganlar ve şarkılar eşliğinde hep birlikte yürüdü. Coşku içinde geçen yürüyüş, Hastane Alanı’nda sona erdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Cumhuriyetimizin 96’ncı yılını kutluyorum. Nilüfer'de yine yüz binlerle birlikte yürüyoruz. Bu güzel yürüyüşte halkımızın Cumhuriyete olan özlemini bir kez daha birlikte haykırıyoruz. İyi ki varsın Cumhuriyet. İyi ki Atatürk ve silah arkadaşları bize bugünü emanet etmiş ve armağan etmiş. Özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kavuştuğumuz bugünü bundan sonraki yıllarda da hep hatırlayarak tekrar sürdüreceğiz. Buna ant içiyoruz. Çok yaşa Cumhuriyet diyorum” dedi.

SELDA BAĞCAN: ATATÜRK'Ü GÖRÜNCE MOTİVASYONUM ARTIYOR

Nilüfer’de Cumhuriyet coşkusu, sevilen sanatçı Selda Bağcan konseriyle katlandı. Dev sahnede vatandaşlarla buluşan Selda Bağcan, özgün şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş’ın eserlerini de seslendirerek alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı. Alanın karşısındaki binalara projeksiyon ile yansıtılan iki Atatürk portresinden birini görememesi üzerine Selda Bağcan, konseri esnasında diğer Atatürk portresini de görmek istediğini belirterek, “Atatürk’ü görünce motivasyonum artıyor” dedi. Daha sonra portre diğer binaya da yansıtıldı. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Bağcan, alanı dolduran Bursalılarla, Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

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