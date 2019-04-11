HABER

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Osmangazi metro istasyonu önü ve Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki seyyar satıcılar ile kaldırım işgali yapan firmalara yönelik operasyon yaptı.Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki seyyar satıcılar ile kaldırımların işyerleri tarafından işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Osmangazi metro istasyonu önü ve Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki seyyar satıcılar ile kaldırım işgali yapan firmalara yönelik operasyon yaptı.
Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki seyyar satıcılar ile kaldırımların işyerleri tarafından işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı. En fazla seyyar satıcının bulunduğu Osmangazi metro istasyonu önü ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde yapılan denetimlere Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri ve polis de destek verdi. Operasyonda daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırımları boşaltmayan işyerlerinin kaldırım üzerinde bulunan 5 adet reklam standı, 2 işyerine ait tabure ve sandalyeler, 7 adet seyyar tatlı arabası, 8 mısır arabası, 2 boks makinesi ile birlikte 2 çerçiciye ait malzemelere el konuldu.
El konulan malzemeler depoya kaldırılırken, kaldırım işgali yapan işyerleri hakkında da encümen kararı doğrultusunda para cezası uygulanacak.

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon

Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Günlük burç yorumları 11 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.