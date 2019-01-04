HABER

Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 11:29 | Son Güncelleme

BURSA'da sabahın ilk ışıklarında narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen şafak baskınında 18 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltı

Muammer İRTEM- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da sabahın ilk ışıklarında narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen şafak baskınında 18 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyona destek veren Özel Harekat Ekipleri, kapıları koçbaşı ile kırdı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 5 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla 150 polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak şafak baskını yaptı. Özel Harekat polisleri, uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alırken, kapılar koçbaşı ile kırıldı. Şüpheliler yere yatırılırken narkotik madde arama köpeği 'Rona' da evlerde detaylı arama yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda 60 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 10 gram kokain, bir miktar bonzai ve ecstasy, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait bir miktar mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 2 bin 485 lira, ayrıca 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltıBursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltıBursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltıBursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltı

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Üniversite öğrencisi bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim ettiÜniversite öğrencisi bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti
Eşi çocuklarıyla evi terk edince pompalı tüfekle ateş açtıEşi çocuklarıyla evi terk edince pompalı tüfekle ateş açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.