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Bursa'da zeytin havuzuna düşen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

Bursa'da zeytin havuzuna düşen kadın öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin havuzuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sölöz Mahallesi'nde Yaşar Çelik (70), kurban etlerini doğrarken dengesini kaybedip elinde bulunan kavanozla 3 metre derinliğindeki boş zeytin havuzuna düştü.

Vücudunun çeşitli yerlerine cam parçaları saplanan ve yakınları tarafından zeytin havuzundan çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Bursa Muradiye Devlet Hastanesine sevk edilen Çelik, kurtarılamadı.

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