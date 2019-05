Bursa’da zihinsel engelli genç kız 6 gündür kayıp

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan zihinsel engeli bulunan 16 yaşındaki Zerda Çalışkan’dan ailesi 6 gündür haber alamıyor.

Karacabey Hamidiye Mahallesi 12 Sokak’ta oturan Semra ve Erkan Çalışkan çiftinin 16 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli olan kızları Zerda Çalışkan’ın 6 gündür kayıp olduğu öğrenildi. Acılı anne ve baba, şu ana kadar hiçbir ize ulaşamadıkları kızlarının bir an önce bulunmasını isterken, “Görenler ya da duyanlar insanlık namına bizlere haber versin” dedi.

Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Sığırönü’nde görülen Zerda Çalışkan’ın kaçırılmış olabileceğini söyleyen anne Semra Çalışkan, "Kızım yüzde 50 zihinsel engelli olmasına rağmen daha önce hiç kaybolmamıştı. Kendisinden 6 gündür haber alamıyoruz. Allah korusun başına bir şey gelmesinden endişe diyoruz. Kızım kaçırılmış da olabilir. Polise de haber verdik. Canım kızım Zerda’yı gören veya nerede olduğunu bilenler insanlık namına 155 Polis İmdat hattına ya da 0 536 051 62 36 numaralı telefona haber versin” şeklinde konuştu.

Kimseyle bir husumetlerinin olmadığını belirten baba Erkan Çalışkan ise "Geçen haftadan bu yana tedirginlik içindeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlgili ve yetkili her birime haber verdik. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum” dedi.