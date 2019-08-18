HABER

Bursa'da zincirleme kaza: 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 09:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 3 otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 3 otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 18 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi İznik yolunda meydana geldi. Orhangazi'den İznik yönüne giden İbrahim Çalık'ın (49) kullandığı 16 BKL 25 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kenan Şentürk (55) yönetimindeki 16 P 5767 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada 15 fabrika işçisini taşıyan Gökhan Kaymaz'ın (40) kullandığı 16 S 6700 plakalı servis minibüsü, otomobillere çarpmamak için manevra yaparken, kontrolsüz şerit değiştirip, karşıdan gelen Cemal Büyük (68) yönetimindeki 16 KMA 64 plakalı otomobille çarpıştı. Zincirleme kazada 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Sağlık görevlileri, 18 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'ini sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Orhangazi- İznik yolu, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Hurdaya dönen araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım, normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tam 20 yıl oldu! Dinmeyen acıTam 20 yıl oldu! Dinmeyen acı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıAdıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Xanthos Antik Kenti yakınındaki yangın söndürüldüXanthos Antik Kenti yakınındaki yangın söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Araç baraja uçtu! Acı haber gece yarısı geldi

Araç baraja uçtu! Acı haber gece yarısı geldi

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.